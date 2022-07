Rugby femminile | Italia in Canada | inizia la preparazione ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 19 luglio 2022) Sono sbarcate in, a Vancouver, in vista del test match di sabato contro il. Ma il viaggio delle azzurre delè appenato e la meta è laWorld Cup che si disputerà a ottobre in Nuova Zelanda. E l’Italdonne vuole arrivarci al meglio per provare una storica qualificazione ai quarti di finale. Con la squadra c’è anche il vice allenatore Plinio Sciamanna, una lunga carriera in campo, ed esperto tecnico. Che spiega come il percorso delle azzurre inizierà in, ma ogni allenamento e match è improntato al pensiero della Coppa del Mondo. “Siamo in una fase di pieno carico fisico: in un periodo privo di competizioni ravvicinate, possiamo lavorare sulla quantità – incrementando l’impatto del lavoro in palestra e in campo – senza che ciò vada a detrimento della ...