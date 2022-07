Roma: Zaniolo ha cambiato idea e vuole restare (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo quanto riportato da RadioRadio Nicolò Zaniolo ha cambiato idea e vuole restare alla Roma. L'acquisto di Dybala cambia infatti... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo quanto riportato da RadioRadio Nicolòhaalla. L'acquisto di Dybala cambia infatti...

Pubblicità

marcoconterio : ?????? Non solo il grande colpo Paulo Dybala. La #Roma ha riattivato i contatti per Andrea Belotti, svincolatosi dopo… - DiMarzio : Calciomercato | Intreccio @juventusfc-@OfficialASRoma: apertura per la cessione di #Zaniolo, i giallorossi contatte… - GiovaAlbanese : Le riflessioni in seno alla #Juventus, almeno per il momento, portano a ragionare su #Zaniolo solo nell'ambito di u… - elprinciiiiipe : RT @_ElPrincipe22: @Pirichello Zaniolo venne valutato 4 milioni se non sbaglio quando andò alla Roma - TheItalianTimes : ?? JOYA GIALLOROSSA #Dybala ha scelto la #asRoma e il progetto di #Mourinho. Dopo un’estate infinita, la Joya ha fin… -