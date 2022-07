Roma - Sporting Lisbona 2 - 3: non basta il gioiello di Pellegrini sotto gli occhi di Dybala (Di martedì 19 luglio 2022) FARO (PORTOGALLO) - sotto gli occhi Paulo Dybala, arrivato allo stadio intorno al 50' , la Roma di José Mourinho cade 3 - 2 contro lo Sporting Lisbona . Pedro Gonçalves porta avanti i portoghesi al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 luglio 2022) FARO (PORTOGALLO) -gliPaulo, arrivato allo stadio intorno al 50' , ladi José Mourinho cade 3 - 2 contro lo. Pedro Gonçalves porta avanti i portoghesi al ...

GoalItalia : #SportingRoma, Dybala in tribuna in Portogallo con la maglia della Roma ???????? - Claudel_IT : RT @LAROMA24: ??Paulo #Dybala allo stadio durante Sporting Lisbona-Roma • #AsRoma - Asroma123456789 : RT @LAROMA24: ??Paulo #Dybala allo stadio durante Sporting Lisbona-Roma • #AsRoma - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, Dybala in tribuna in maglia giallorossa per l'amichevole con lo Sporting - chreeestenPrezz : RT @LAROMA24: ??Paulo #Dybala allo stadio durante Sporting Lisbona-Roma • #AsRoma -