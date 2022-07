Roma, Ranieri: «Con Dybala sei da Champions League» (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole di Claudio Ranieri sull’arrivo di Dybala alla Roma: «Con lui ha le potenzialità, se tutto funziona, di qualificarsi in Champions» Claudio Ranieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’arrivo di Dybala alla Roma. Di seguito le sue parole. MOURINHO – «voglio fargli i complimenti: mi sembra ci abbia messo una parola pesante… Di sicuro Dybala ha scelto la Roma anche perché ad allenarla c’è uno come Mourinho». CONVIVENZA CON PELLEGRINI E ZANIOLO – «Non scherziamo, sarà una stagione lunghissima, spezzata a metà dal Mondiale. Serviranno tanti uomini per arrivare fino in fondo. E poi Mourinho è bravissimo a gestire il gruppo». OBIETTIVI – «Gli obiettivi è giusto che li stabilisca la società d’accordo con Mourinho, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole di Claudiosull’arrivo dialla: «Con lui ha le potenzialità, se tutto funziona, di qualificarsi in» Claudioha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’arrivo dialla. Di seguito le sue parole. MOURINHO – «voglio fargli i complimenti: mi sembra ci abbia messo una parola pesante… Di sicuroha scelto laanche perché ad allenarla c’è uno come Mourinho». CONVIVENZA CON PELLEGRINI E ZANIOLO – «Non scherziamo, sarà una stagione lunghissima, spezzata a metà dal Mondiale. Serviranno tanti uomini per arrivare fino in fondo. E poi Mourinho è bravissimo a gestire il gruppo». OBIETTIVI – «Gli obiettivi è giusto che li stabilisca la società d’accordo con Mourinho, ...

