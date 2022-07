Roma, primo giorno d’allenamento per Dybala. Esordio già stasera? (Di martedì 19 luglio 2022) primo giorno d’allenamento agli ordini di José Mourinho per Paulo Dybala. Esordio già stasera con i giallorossi? Come riferito da Sky Sport, quest’oggi Paulo Dybala ha svolto il suo primo allenamento con la Roma agli ordini di José Mourinho. Una sessione di lavoro molto intensa per l’argentino che già stasera potrebbe esordire con i giallorossi in occasione dell’amichevole in programma contro lo Sporting Lisbona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022)agli ordini di José Mourinho per Paulogiàcon i giallorossi? Come riferito da Sky Sport, quest’oggi Pauloha svolto il suoallenamento con laagli ordini di José Mourinho. Una sessione di lavoro molto intensa per l’argentino che giàpotrebbe esordire con i giallorossi in occasione dell’amichevole in programma contro lo Sporting Lisbona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

