Roma | parcheggiatori abusivi al Circo Massimo | sanzioni per 5mila euro - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

TG24info : #Roma – #Controlli anti-parcheggiatori abusivi: fermate e sanzionate 4 persone | - TG24info : #Roma – #Controlli anti-parcheggiatori abusivi: fermate e sanzionate 4 persone | -

QUOTIDIANO NAZIONALE

PoliziaCapitale, 19 luglio 2022 - Continuano i controlli da parte della Polizia Locale a contrasto del fenomeno deiabusivi. Sanzioni per circa 5mila euro a 4abusivi che durante l'...Va avanti il servizio rafforzato di vigilanza messo in campo della Polizia Locale diCapitale per contrastare il fenomeno deiabusivi. Tra i luoghi oggetto di particolare attenzione quelli interessati da grandi eventi, come il concerto musicale avvenuto in questo ... Roma, parcheggiatori abusivi al Circo Massimo: sanzioni per 5mila euro Quattro gli operatori irregolari multati nel corso dell'ultimo weekend durante il concerto di Ultimo che ha visto la presenza di 70mila fan ...Va avanti il servizio rafforzato di vigilanza messo in campo della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Tra i luoghi oggetto di particolare attenzion ...