Roma-Kiev: Colloquio telefonico Draghi-Zelensky, l'Italia sostiene l'Ucraina (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. La discussione si è incentrata sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno. Il presidente Draghi ha reiterato il pieno sostegno e solidarietà del Governo Italiano all'Ucraina. Su twitter Zelensky scrive: "Ho avuto una conversazione telefonica con il primo ministro Mario Draghi. Ho ringraziato per l'ampio sostegno e la solidarietà del popolo Italiano. Ho inoltre preso atto del significativo contributo personale del primo ministro alla concessione all'Ucraina dello status di Paese candidato all'adesione all'Ue".

