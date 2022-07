Roma in fiamme, grosso incendio sulla tangenziale: chiusa l’Olimpica, strada invasa dal fumo (FOTO E VIDEO) (Di martedì 19 luglio 2022) Ancora un incendio, l’ennesimo, a Roma. Solo oggi – come fanno sapere i vigili del fuoco del Comando di Roma – ci sono stati 40 gli interventi legati agli incendi boschivi sul territorio della Capitale. tangenziale in fiamme Poco fa l’ultimo rogo, in ordine di tempo. Un grosso incendio sta interessando la tangenziale. l’Olimpica è invasa dal fumo e la strada è bloccata per un tratto. L’aria è diventata irrespirabile in tutto il quartiere e una colonna di denso fumo nero si è levata in cielo, visibile a chilometri di distanza. A terra si riversa cenere, che viene trasportata fino al quartiere Nuovo Salario. Questo è il secondo incendio in due giorni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Ancora un, l’ennesimo, a. Solo oggi – come fanno sapere i vigili del fuoco del Comando di– ci sono stati 40 gli interventi legati agli incendi boschivi sul territorio della Capitale.inPoco fa l’ultimo rogo, in ordine di tempo. Unsta interessando ladale laè bloccata per un tratto. L’aria è diventata irrespirabile in tutto il quartiere e una colonna di densonero si è levata in cielo, visibile a chilometri di distanza. A terra si riversa cenere, che viene trasportata fino al quartiere Nuovo Salario. Questo è il secondoin due giorni ...

Pubblicità

virginiaraggi : Una tragedia con fiamme che hanno messo in pericolo abitazioni e persone. Ora questi 'sfasciacarrozze', come io ch… - fattoquotidiano : L'ennesimo disastro di fuoco nella Capitale, stavolta nel quadrante, quello orientale, più popoloso della città… - Agenzia_Ansa : Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle 'esplosioni' provenire dal vasto incendio che sta inter… - antizhanghiano_ : giusto per aggiungere altre fiamme all’incendio: -Totti si fa cacciare dalla roma perché voleva partecipare attiv… - Emergenza24 : RT @muoversintoscan: ? In #A1, in direzione Bologna: per veicolo in fiamme (ora estinto) al km 318 tra Incisa-Reggello e Firenze Sud, 6 k… -