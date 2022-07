Roma, il Milan offre Bakayoko (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo il Tempo un nome proposto a centrocampo per la Roma è quello di Bakayoko del Milan, che i rossoneri vorrebbero cedere - interrompendo... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo il Tempo un nome proposto a centrocampo per laè quello didel, che i rossoneri vorrebbero cedere - interrompendo...

Pubblicità

marcoconterio : ?????? Non solo il grande colpo Paulo Dybala. La #Roma ha riattivato i contatti per Andrea Belotti, svincolatosi dopo… - marcoconterio : ?????? Braccio di ferro tra #Milan e #ClubBrugge per Charles de Ketelaere. I belgi non abbassano le richieste. Tra… - tvdellosport : Alle 23:00 a #Sportitaliamercato: ?? Braccio di ferro #Bremer, la Juventus prova a dirottare l’affare ?? #Dybala, è… - Lele030101 : @kevinshurbaj @paul19_urby E comunque, giusto per puntualizzare, non dirò mai che la Roma è Forte quanto il milan p… - ansacalciosport : Ibrahimovic e il Milan insieme per un'altra stagione. De Ligt al Bayern è fatta, la Juve vuole Bremer. Roma è già p… -