Roma: il 6 agosto la presentazione ufficiale di Dybala (Di martedì 19 luglio 2022) Il 6 agosto è il giorno che la Roma ha scelto per presentare ufficialmente in conferenza stampa Paulo Dybala, il quale oggi metterà la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Il 6 agosto è ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Il 6è il giorno che laha scelto per presentare ufficialmente in conferenza stampa Paulo, il quale oggi metterà la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Il 6è ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Dunque, Paulo #Dybala - che ha scelto la #Roma - sarà il più atteso della sfida in programma all'Allianz Stadium il… - gippu1 : Paulo #Dybala segnò il primo gol in serie A con la Juventus il 30 agosto 2015 in Roma-Juventus 27 agosto 2022: Juventus-Roma - team_world : È tempo di concretizzare le tante idee pensate per le Fan Action dei concerti di #LouisTomlinson, di ritorno in Ita… - glooit : Roma: il 6 agosto la presentazione ufficiale di Dybala leggi su Gloo - MarcoAn64248061 : @Agenzia_Ansa Roma: il Tevere in una foto scattata il 23 agosto 1971. -