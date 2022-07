Roma, Dybala vicino a Mourinho: sarà in panchina contro lo Sporting (Di martedì 19 luglio 2022) Roma - Niente tribuna per Paulo Dybala , i tifosi potranno vederlo direttamente vicino a Mourinho . L'attaccante argentino sbarcato ieri in Portogallo per aggregarsi al gruppo giallorosso, questa serà ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 luglio 2022)- Niente tribuna per Paulo, i tifosi potranno vederlo direttamente. L'attaccante argentino sbarcato ieri in Portogallo per aggregarsi al gruppo giallorosso, questa serà ...

SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - DiMarzio : #Dybala è arrivato in Portogallo. Le immagini ?? - FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - AuriRizzo : RT @mayoraltitolare: Juventus e Roma che rubano Bremer e Dybala all’Inter in 2 giorni - muffvns : RT @mayoraltitolare: Juventus e Roma che rubano Bremer e Dybala all’Inter in 2 giorni -