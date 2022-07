Roma, Dybala e Pellegrini possono coesistere, ma ‘avanza’ Zaniolo. A meno che… (Di martedì 19 luglio 2022) Bisogna farsi tornare i conti per ipotizzare una possibile coesistenza fra Dybala, Zaniolo e Pellegrini nella nuova Roma di Mourinho. Se permettete... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Bisogna farsi tornare i conti per ipotizzare una possibile coesistenza franella nuovadi Mourinho. Se permettete...

Pubblicità

SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - DiMarzio : #Dybala è arrivato in Portogallo. Le immagini ?? - FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - ykparker_ : RT @LAROMA24: FOTO - I primi scatti di Dybala da (quasi) giocatore della Roma #AsRoma - infoitsport : Roma, ecco quando sarà presentato Dybala | Serie A | -