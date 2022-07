Roma, dopo la gioia c’è la beffa? L’episodio lascia di sasso i tifosi (Di martedì 19 luglio 2022) La Roma vuole tornare protagonista e sta esaltando la propria tifoseria, che però deve prendere atto di un episodio inatteso. dopo un paio di settimane dove i colpi comunque non sono mancati, il calciomercato ha dato via ai fuochi d’artificio. Difficile dire oggi chi sia la regina del mercato, tra l’Inter che ha riportato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 luglio 2022) Lavuole tornare protagonista e sta esaltando la propria tifoseria, che però deve prendere atto di un episodio inatteso.un paio di settimane dove i colpi comunque non sono mancati, il calciomercato ha dato via ai fuochi d’artificio. Difficile dire oggi chi sia la regina del mercato, tra l’Inter che ha riportato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

CB_Ignoranza : Dybala ha scelto la Roma! Dopo una lunga attesa, come riportato da @DiMarzio, la Joya sbarcherà alla corte di Mouri… - marcoconterio : ?????? Non solo il grande colpo Paulo Dybala. La #Roma ha riattivato i contatti per Andrea Belotti, svincolatosi dopo… - cmdotcom : La #ASRoma non si ferma: #Mourinho vuole accelerare per #Wijnaldum - fisco24_info : Italia in fiamme: roghi in varie regioni. Chiusa l'autostrada A4.: Dopo lo stop ripresa la circolazione sulla linea… - AnsaRomaLazio : Ripresa circolazione Alta velocità Firenze-Roma. Dopo lo stop di due ore per incendio vicino binari #ANSA -