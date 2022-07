Roma, domani (mercoledì 20 luglio) Castel Madama senza acqua per 'manutenzione straordinaria'. Ecco le zone coinvolte (Di martedì 19 luglio 2022) Dieci ore senza acqua per lavori di manutenzione. In alcune zone del comune di Castel Madama , in provincia di Roma, ci saranno degli interventi di manutenzione straordinaria , urgenti e non ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Dieci oreper lavori di. In alcunedel comune di, in provincia di, ci saranno degli interventi di, urgenti e non ...

Pubblicità

Solano_56 : Incontro tra Jorge #Antun, l'agente di #Dybala, e la dirigenza giallorossa fissato per domani in tarda mattinata: L… - Piu_Europa : #AVANTICONDRAGHI #PiùEuropa domani alle manifestazioni spontanee che i cittadini stanno organizzando in tutta Ital… - marattin : La petizione di @ItaliaViva per Draghi a Palazzo Chigi viaggia verso le 100 mila firme. E domani alle 18.30 a Milan… - OnolyH : @holoxbt1 La masterclass marottiana è la slidind d'oro Mhkitaryan Inter- Dybala Roma Voglio TARE domani - buffalogiu : @4n1mo51t1som1n4 Domani: la Roma paga Dybala 12 milioni a partita. -