Roma. A bordo di una Fiat Panda rossa con 100 kg di hashish ed assicurazione scaduta. La Polizia di Stato arresta il conducente (Di martedì 19 luglio 2022) Cronache Cittadine Roma – Dopo un normale controllo effettuato da parte degli agenti del XIV Distretto di Primavalle, in Via Aurelia, alcuni L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 19 luglio 2022) Cronache Cittadine– Dopo un normale controllo effettuato da parte degli agenti del XIV Distretto di Primavalle, in Via Aurelia, alcuni L'articolo Cronache Cittadine.

Pubblicità

CronacheCittadi : <a href=' - infoitinterno : Roma. A bordo di una Fiat Panda rossa con 100 kg di hashish ed assicurazione scaduta. La Polizia di Stato arresta i… - ASRnews10 : Dopo essere arrivato in Portogallo a bordo di un aereo privato dei Friedkin insieme ai proprietari giallorossi e a… - PavelDiallo : RT @FabDellaValle: Il volo privato con a bordo #Dybala sta per atterrare in Portogallo. A #Roma si è già scatenato l’inferno. I #Friedkin q… - irejdoc1897 : RT @FabDellaValle: Il volo privato con a bordo #Dybala sta per atterrare in Portogallo. A #Roma si è già scatenato l’inferno. I #Friedkin q… -