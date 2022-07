Roma, 17enne violentata la notte di Capodanno. Gli aggressori ai genitori: ‘Se semo divertiti’ (Di martedì 19 luglio 2022) L’hanno forse drogata, poi hanno abusato di lei, di una ragazzina di appena 17 anni. Un incubo, una notte di Capodanno, quella dello scorso anno, che la vittima difficilmente (e purtroppo) dimenticherà. Una violenza avvenuta tra il 31 dicembre del 2020 e il 1 gennaio del 2021 in una villetta in zona Primavalle, dove alcuni ragazzi, durante una festa organizzata (nonostante i divieti legati al Covid) hanno violentato in branco una giovane, figlia di un diplomatico spagnolo. Vittima che ha denunciato l’episodio presso la Stazione dei Carabinieri di Roma La Storta, che hanno poi identificato tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni. Ora la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per uno degli indagati, il 20enne Patrizio R, e il processo inizierà il prossimo 22 novembre. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) L’hanno forse drogata, poi hanno abusato di lei, di una ragazzina di appena 17 anni. Un incubo, unadi, quella dello scorso anno, che la vittima difficilmente (e purtroppo) dimenticherà. Una violenza avvenuta tra il 31 dicembre del 2020 e il 1 gennaio del 2021 in una villetta in zona Primavalle, dove alcuni ragazzi, durante una festa organizzata (nonostante i divieti legati al Covid) hanno violentato in branco una giovane, figlia di un diplomatico spagnolo. Vittima che ha denunciato l’episodio presso la Stazione dei Carabinieri diLa Storta, che hanno poi identificato tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni. Ora la Procura diha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per uno degli indagati, il 20enne Patrizio R, e il processo inizierà il prossimo 22 novembre. Leggi anche: ...

