Rocco Casalino licenziato? "Chi è il vero obiettivo": indiscrezioni estreme dal M5s (Di martedì 19 luglio 2022) L'hanno rimasto solo, 'sti quattro cornuti, direbbe Peppe Er Pantera nei "Soliti ignoti", a fotografare il triste momento del declino, dell'ognuno per sé e Dio per tutti. L'hanno rimasto solo, a Rocco Casalino. La prima vera vittima della faida dal sapore drammaturgico che sta divorando i 5 Stelle, poche ore prima della decisione delle presunte dimissioni di Draghi, è il licenziamento dello spin doctor di Giuseppe Conte. Mazarino e Jago al tempo stesso, feroce e cocciuto sostenitore dell'Aventino e dell'abbandono dell'esecutivo, Rocco, scaduto il contratto annuale di comunicazione col gruppo del Movimento Cinque Stelle alla Camera, non se l'è più visto rinnovare dal capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Conta molto che Crippa sia il più tignoso oppositore delle scelte -a suo parere suicide- di Conte; e conta il fatto che, quando ...

