Rocco Casalino, il M5S non gli rinnova il contratto (Di martedì 19 luglio 2022) . Non ricoprirà più il ruolo di consulente della comunicazione a Montecitorio Secondo quanto riportato da TgCom24, per Rocco Casalino sarebbe giunta al termine la collaborazione con il M5S. Una presunta mail direbbe: "Con la presente Le comunichiamo che il giorno 15 luglio 2022 il Suo contratto scade e non è più richiesta alcuna prestazione da parte Sua". Dunque, il Movimento 5 Stelle alla Camera avrebbe concluso il suo rapporto di consulenza con Rocco Casalino, per cui avrebbe ricevuto una cifra di circa 150mila euro annui. Leggi anche: BORSELLINO, MELILLO A 30 ANNI DALL'ATTENTATO: "DEPISTAGGI ED ERRORI SUL DELITTO" Inalterato, sarebbe rimasto il rapporto professionale con il gruppo parlamentare al Senato. Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, invece, a determinare la chiusura del ...

