Rocco Casalino cacciato dai deputati M5s con una mail: «Non c’era mai, lavorava solo per Conte» (Di martedì 19 luglio 2022) Il direttivo del Movimento 5 Stelle alla Camera ha salutato Rocco Casalino. È accaduto il 15 luglio scorso e, in omaggio alle mode di questi tempi, l’ex concorrente del Grande Fratello diventato comunicatore grillino è stato cacciato con una mail. «Con la presente Le comunichiamo che il giorno 15 luglio 2022 il Suo contratto scade e non è più richiesta alcuna prestazione da parte Sua», è il testo della comunicazione. Inviata dal capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Ovvero proprio quel Davide Crippa che intanto sta costruendo una fronda anti-Conte. Casalino aveva firmato l’anno scorso un contratto per la comunicazione M5s alla Camera e al Senato. I gruppi grillini pagavano lo stipendio a metà. Già dall’anno scorso circolavano voci di sContenti nel M5s sul suo ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Il direttivo del Movimento 5 Stelle alla Camera ha salutato. È accaduto il 15 luglio scorso e, in omaggio alle mode di questi tempi, l’ex concorrente del Grande Fratello diventato comunicatore grillino è statocon una. «Con la presente Le comunichiamo che il giorno 15 luglio 2022 il Suo contratto scade e non è più richiesta alcuna prestazione da parte Sua», è il testo della comunicazione. Inviata dal capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Ovvero proprio quel Davide Crippa che intanto sta costruendo una fronda anti-aveva firmato l’anno scorso un contratto per la comunicazione M5s alla Camera e al Senato. I gruppi grillini pagavano lo stipendio a metà. Già dall’anno scorso circolavano voci di snti nel M5s sul suo ...

