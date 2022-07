Rivoluzione finanziaria. Solo così si potranno spendere i soldi del Vaticano (Di martedì 19 luglio 2022) Il cammello passerà per la cruna dell’ago, secondo la famosa immagine usata da Gesù nel Vangelo scritto dal pubblicano esattore delle tasse, l’apostolo Matteo. C’è una differenza sostanziale infatti tra lo scandalo finanziario del palazzo di Londra (per cui sono a processo dieci imputati tra cui il cardinale Angelo Becciu), e gli altri che si sono succeduti a cadenza ritmica in Vaticano (da quello del Banco Ambrosiano fino agli ultimi che hanno coinvolto lo IOR, la cosiddetta banca vaticana). Ed è questa: lo scandalo di Londra ha già prodotto cambiamenti strutturali e regolamentari tali da far dichiarare al Papa in una intervista alla Reuters di essere ragionevolmente ottimista che cose del genere non si ripeteranno. (7 luglio 2022) . Martedì 19 luglio 2022 il Vaticano ha annunciato anche come ciò avverrà. Visto che dal 1 settembre di quest’anno ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) Il cammello passerà per la cruna dell’ago, secondo la famosa immagine usata da Gesù nel Vangelo scritto dal pubblicano esattore delle tasse, l’apostolo Matteo. C’è una differenza sostanziale infatti tra lo scandalo finanziario del palazzo di Londra (per cui sono a processo dieci imputati tra cui il cardinale Angelo Becciu), e gli altri che si sono succeduti a cadenza ritmica in(da quello del Banco Ambrosiano fino agli ultimi che hanno coinvolto lo IOR, la cosiddetta banca vaticana). Ed è questa: lo scandalo di Londra ha già prodotto cambiamenti strutturali e regolamentari tali da far dichiarare al Papa in una intervista alla Reuters di essere ragionevolmente ottimista che cose del genere non si ripeteranno. (7 luglio 2022) . Martedì 19 luglio 2022 ilha annunciato anche come ciò avverrà. Visto che dal 1 settembre di quest’anno ...

