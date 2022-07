Ristorazione, agricoltura e settore creativo: nuove risorse economiche in arrivo per le imprese (Di martedì 19 luglio 2022) “Il Governo sta adottando una politica espansiva ed ha pubblicato di recente avvisi pubblici con una dotazione finanziaria di oltre 1.600 milioni di euro a favore delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale nei settori ristorativo, creativo e agricolo. In un simile contesto, l’Odcec di Napoli vuole informare il tessuto imprenditoriale e professionale sui decreti del ministero dello Sviluppo Economico e del ministero delle Politiche Agricole e Forestali con finanziamenti di prossima apertura a sostegno dei settori ristorativo, creativo e agricoltura”. Lo ha detto Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli a margine del webinar “I nuovi contributi a fondo perduto per il settore creativo, Ristorazione e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) “Il Governo sta adottando una politica espansiva ed ha pubblicato di recente avvisi pubblici con una dotazione finanziaria di oltre 1.600 milioni di euro a favore delleoperanti su tutto il territorio nazionale nei settori ristorativo,e agricolo. In un simile contesto, l’Odcec di Napoli vuole informare il tessuto imprenditoriale e professionale sui decreti del ministero dello Sviluppo Economico e del ministero delle Politiche Agricole e Forestali con finanziamenti di prossima apertura a sostegno dei settori ristorativo,”. Lo ha detto Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli a margine del webinar “I nuovi contributi a fondo perduto per ile ...

