Risse, 5 gol e Dybala in tribuna: la Roma sbaglia nel finale e perde con lo Sporting (Di martedì 19 luglio 2022) La Roma perde per la prima volta nel precampionato, alla quarta occasione, contro lo Sporting Lisbona a Faro ma gli occhi sono tutti per quello che accade in tribuna e non in campo. La squadra di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 luglio 2022) Laper la prima volta nel precampionato, alla quarta occasione, contro loLisbona a Faro ma gli occhi sono tutti per quello che accade ine non in campo. La squadra di ...

Pubblicità

sportli26181512 : Risse, 5 gol e Dybala in tribuna: la Roma sbaglia nel finale e perde con lo Sporting: Risse, 5 gol e Dybala in trib… - Gazzetta_it : Risse, 5 gol e Dybala in tribuna: la Roma sbaglia nel finale e perde con lo Sporting - HouseofASRoma : Senza Ibanez erano più risse che gol, amichevole che viene dal 3022 - Takipirinho : Più risse che gol segnati in un'amichevole: ?? Che cazzo di squadra che siamo diventati. - sunlouvis91 : più risse che gol -