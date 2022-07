Ripartono i treni dell’Alta velocità sulla Roma-Firenze | ancora fermi i regionali per l’incendio vicino ai binari

Leggi su open.online

(Di martedì 19 luglio 2022) È ripresa alle 19 la circolazione ferroviarialinea Alta, dopo lo stop obbligato da un vasto incendio in prossimità dei, scoppiato fra Chiusi e Orvieto poco prima delle 17. Per il momento resta però chiusa la linea convenzionale. Il rogo, che ha interessato sterpaglie e bosco ad Allerona scalo, nell’orvietano, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, una squadra Aib regionale da Spoleto e un’altra da Terni, anche con mezzi aerei. L’interruzione della linea, che ha coinvolto iAVdirettrice Torino-Salerno, per Venezia e Verona, ha causato diversi ritardi e cancellazioni anche per itradizionale. ...