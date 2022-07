Ricordo di Paolo Borsellino, il fratello: “Basta passerelle”, la figlia:”Diserteremo le manifestazioni finché non ci diranno la verità” (Di martedì 19 luglio 2022) “Oggi niente passerelle”, dichiara Salvatore Borsellino, il fratello del magistrato Paolo, in occasione della commemorazione della strage consumatasi il 19 luglio 1992 in via D’Amelio. “Quest’anno la nostra giornata di memoria si intitolerà “Il suono del silenzio”, niente politici, ma solo un violoncellista Luca Franzetti, suonerà e commenterà le sei suites per violoncello solo di Bach, in particolare la numero 2, ispirata alla rabbia e la numero 3, ispirata all’amore”. “Noi non saremo presenti alle manifestazioni – fa eco la figlia di Paolo, Fiammetta Borsellino -. Le Diserteremo finché non ci diranno la verità”. A 30 anni dalle stragi del ’92, la famiglia ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 19 luglio 2022) “Oggi niente”, dichiara Salvatore, ildel magistrato, in occasione della commemorazione della strage consumatasi il 19 luglio 1992 in via D’Amelio. “Quest’anno la nostra giornata di memoria si intitolerà “Il suono del silenzio”, niente politici, ma solo un violoncellista Luca Franzetti, suonerà e commenterà le sei suites per violoncello solo di Bach, in particolare la numero 2, ispirata alla rabbia e la numero 3, ispirata all’amore”. “Noi non saremo presenti alle– fa eco ladi, Fiammetta-. Lenon cila”. A 30 anni dalle stragi del ’92, la famiglia ...

