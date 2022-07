Regno Unito | oggi la giornata più calda della storia | punte di 43 gradi Treni | metro e aerei bloccati e scuole chiuse È stato d’allerta rosso

Pubblicità

WRicciardi : facendo dilagare il virus incontrollato il Regno Unito ha registrato un terrificante record di 80.000 persone non p… - Tg3web : Emergenza climatica nel Regno Unito. A Londra scuole chiuse, disagi nei trasporti e l'invito a lavorare da casa. - lorepregliasco : (Twitter è quel posto in cui puoi dire di tutto, ma guai se osi scrivere una sorta di ovvietà, e cioè che gli Stati… - CHRISTIANPAGNOS : 'Il principe Harry alle Nazioni Unite: 'Stiamo assistendo a un assalto globale alla democrazia e alla libertà'. Nel… - OscarSibilla : RT @ROBZIK: La guardia della Regina dissetata sotto il sole rovente di Londra. È la foto del giorno sulla stampa del Regno Unito. #heatwave… -

Martedì 19/07/2022 08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,8%) 08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso - 41,2K unità; preced. - 19,7K unità) 11:00 Unione Europea : Produzione ..., Richieste sussidi disoccupazione in giugno pari a - 20K unità , in calo rispetto al precedente - 19,7K unità (la previsione era - 41,2K unità). 19 - 07 - 2022 08:05Il Regno Unito si è impegnato a costruire un dimostratore del cacciabombardiere di sesta generazione Tempest nei prossimi cinque anni ...Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in giugno pari a -20K unità, in calo rispetto al precedente -19,7K unità (la previsione era ...