Reggina | UFFICIALE | il portiere per Inzaghi arriva dal Parma

ArenaSportiva1 : ?? UFFICIALE: Lorenzo #DiStefano è un nuovo giocatore della #Reggina. Il giocatore arriva dalla #Sampdoria, dove è s… - regginalife : Ufficiale: Alessandro Lombardi alla Reggina #Reggina #Reggina1914 #cheilsognoabbiainizio #vaireggina #SerieB - tcm24com : Ufficiale: Simone Colombi è un nuovo giocatore della Reggina #reggina #colombi - tcm24com : Ufficiale: Alessandro Lombardi è un nuovo giocatore della Reggina #lombardi #reggina - ParmaLiveTweet : UFFICIALE: Simone Colombi passa a titolo definitivo alla Reggina -

Laha ufficializzato il doppio colpo: Colombi e Lombardi sono i colpi per gli amaranto di Inzaghi Laha ufficializzato il doppio colpo: Colombi e Lombardi sono i colpi per gli amaranto di Inzaghi. La nota del club: "La1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il Parma Calcio ...La1914 comunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Lombardi . Il centrocampista, classe 2000, si trasferisce in riva allo Stretto ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Simone Colombi passa ufficialmente dal Parma alla Reggina: il portiere arriva a titolo definitivo con un contratto triennale ...