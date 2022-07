Reddito di cittadinanza, referendum-farsa di Renzi (Di martedì 19 luglio 2022) Ci manca solo che spuntino Enrico Papi e lo striscione del programma Tv cult con su scritto “Siete su scherzi a parte”. Perché quello che si appresta a fare oggi Matteo Renzi sfiora il mondo dei paradossi: nel pieno della crisi di governo, il leader di Italia viva ha ben pensato di depositare il quesito referendario per abolire il Reddito di cittadinanza. Matteo Renzi ha annunciato che depositerà domani in Cassazione il quesito referendario per abolire il Reddito di cittadinanza Peccato però che non serva a nulla, che il referendum non si terrà e che, se qualcuno non dovesse fermarlo, il senatore collezionerà una magra figura. Facciamo però un passo indietro. Il leader di Italia Viva, un anno fa per la prima volta, aveva detto ripetutamente che avrebbe cominciato a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 luglio 2022) Ci manca solo che spuntino Enrico Papi e lo striscione del programma Tv cult con su scritto “Siete su scherzi a parte”. Perché quello che si appresta a fare oggi Matteosfiora il mondo dei paradossi: nel pieno della crisi di governo, il leader di Italia viva ha ben pensato di depositare il quesito referendario per abolire ildi. Matteoha annunciato che depositerà domani in Cassazione il quesito referendario per abolire ildiPeccato però che non serva a nulla, che ilnon si terrà e che, se qualcuno non dovesse fermarlo, il senatore collezionerà una magra figura. Facciamo però un passo indietro. Il leader di Italia Viva, un anno fa per la prima volta, aveva detto ripetutamente che avrebbe cominciato a ...

Pubblicità

TNannicini : Complice la crisi demografica, ci saranno sempre meno lavoratori. Ma non vogliamo pagarli di più, né farne arrivar… - lucatelese : Renzi deposita il quesito per abolire il reddito di cittadinanza. La coerenza, il coraggio, la tenacia di stare sem… - ItaliaViva : 'Il Reddito di cittadinanza è uno strumento culturalmente sbagliato, per questo andremo in Corte di Cassazione per… - Vittoz88249903 : @liliaragnar Reddito di cittadinanza e sussidio? - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: Reddito di cittadinanza, referendum-farsa. #Renzi depositerà domani il quesito per abolirlo. Ma ecco perché la Cassazio… -