Real Madrid | Mayoral in uscita | Ancelotti non lo convoca per la Tournée negli USA

(Di martedì 19 luglio 2022) Il futuro di Borjasarà lontano danon lo ha chiamato per lain Usa Il futuro di Borjasarà lontano danon lo ha chiamato per lain Usa. Diverse le squadre interessate all’attaccante spagnolo ex Roma.ultimi giorni anche il Bologna ha messo gli occhi su di lui. L’ipotesi più probabile al momento è restare in Liga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Mayoral non convocato da #Ancelotti per gli USA, cessione vicina ?? - Luigi69736119 : @mariamacina Sui referendum siete più forti del Real Madrid... - ZonaBianconeri : RT @STnews365: Serie A, Capello: 'Dybala alla Roma può spostare gli equilibri'. L'ex tecnico di Roma, Juve, Milan e Real Madrid,... #Calcio… - STnews365 : Serie A, Capello: 'Dybala alla Roma può spostare gli equilibri'. L'ex tecnico di Roma, Juve, Milan e Real Madrid,..… - Zoroback_023 : “Nel prossimo trasferimento voglio costare 60 milioni, magari andare al Real Madrid” ahahhdjdnshdhjdjdhhsgagafa ma vai a cagare cesso -

TUTTO mercato WEB

Il club spagnolo, dopo una stagione complicata, che ha visto i rivali storici delvincere tutto, sta facendo le cose in grande sul mercato. Beppe Marotta ©LaPresseDopo aver messo le mani ...Monchi sta pensando seriamente di acquistare l'estremo difensore ex, come riferisce l'emittente catalana 'El Nacional'. Navas avrebbe in programma a breve un incontro con il tecnico ... UFFICIALE: Un samurai per la Real Sociedad. Ecco il giapponese Kubo dal Real Madrid Il futuro di Borja Mayoral sarà lontano da Madrid: Ancelotti non lo ha chiamato per la Tournée in Usa. Diverse le squadre interessate all’attaccante spagnolo ex Roma. Negli ultimi giorni anche il ...Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha diramato l'elenco dei convocati per la tournée negli Stati Uniti. Presenti i nuovi acquisti Rudiger e Tchouameni mentre in attacco manca l'ex Roma Borja M ...