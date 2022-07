Rateizzazioni | decadenza | riscossioni | come funzionano le nuove regole delle cartelle esattoriali

(Di martedì 19 luglio 2022) Agevolazioni per i prestiti concessi dallo Stato e maggiore tolleranza nei confronti dei debitori. La legge di conversione del Dl Aiuti interviene sulle, introducendo alcune novità. I modelli pubblicati dall’AgenziaEntrate Riscossione (Ader) raddoppiano la soglia per i debiti da pagare al fisco in maniera «semplificata» e ammorbidiscono le norme riguardo ladalla rateazione, che dipenderà da 8 rate non pagate anziché da 5. La possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo diventa inoltre permanente. Nel dettaglio, ecco le innovazioni introdotte dalla legge 91/2022. Lenorme nel Dl Aiuti Sarà possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate), in modo automatico ...

... lasi determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate , mentre per lerichieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 lasi verifica dopo il ...Le richieste presentate dopo l'8 marzo ma prima del 31 dicembre 2021 sottostanno all'egida delle 10 rate non saldate prima dell'intervento dellae, per lechieste tra il 1. ...(Teleborsa) - Al via le novità in materia di riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti. Sul sito internet dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati pubblicati i nuovi ...Con il Dl aiuti non sarà più necessario presentare documentazione sullo stato di necessità per ottenere la dilazione del debito per le cifre più alte. E il beneficio si perderà dopo 8 rate, e non ...