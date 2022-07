Ragazzo di 17 anni muore accoltellato nel Foggiano: ipotesi di lite passionale, a colpire potrebbe essere stato un coetaneo (Di martedì 19 luglio 2022) Francesco Pio D’Augelli è morto vicino la sua abitazione. Si cerca un Ragazzo con cui la vittima avrebbe avuto un primo violento litigio sabato sera Leggi su repubblica (Di martedì 19 luglio 2022) Francesco Pio D’Augelli è morto vicino la sua abitazione. Si cerca uncon cui la vittima avrebbe avuto un primo violento litigio sabato sera

Pubblicità

NicolaPorro : Danni alla salute da vaccino. Il caso del sedicenne che sarà risarcito dallo Stato ?? - Corriere : Foggia, ragazzo di 17 anni muore accoltellato per strada - GuidoDeMartini : ?? #NOOBBLIGOVACCINALE ?? (Adnkronos) Un ragazzo di 16 anni residente a Pisa riceverà un risarcimento per i danni da… - zina_leo : RT @Nic_Trevi: Un ragazzo muore annegato e viene considerato morto Covid per il tampone positivo fatto post-mortem E' da 2 anni e mezzo che… - RusPan72333006 : @Francescovic17 @maidario1 Questo è il miglior acquisto possibile guarda intorno che prezzi che girano un ragazzo d… -