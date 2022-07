Raccontare la Costituzione: la Fondazione Giacomo Matteotti incontra l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino (Di martedì 19 luglio 2022) Fiumicino – Libertà, Democrazia e Costituzione: presso l’Istituto di Istruzione Superiore Paolo Baffi di Fiumicino, mercoledì 13 luglio, si è svolto un incontro del dott. Giuseppe Amari, segretario del Comitato scientifico della Fondazione Giacomo Matteotti, con la preside, la prof.ssa Monica Bernard accompagnata da alcune sue collaboratrici. Per l’occasione, era presente anche la dott.ssa Giuseppina Baffi, figlia dell’ex Governatore della Banca d’Italia a cui è dedicata la scuola. Nel corso dell’incontro, Giuseppe Amari ha illustrato il progetto formativo sulla cultura civica e costituzionale ideato e promosso dalla Fondazione Matteotti e rivolto elettivamente, anche se non solo, ai ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022)– Libertà, Democrazia e: pressodi Istruzione Superioredi, mercoledì 13 luglio, si è svolto un incontro del dott. Giuseppe Amari, segretario del Comitato scientifico della, con la preside, la prof.ssa Monica Bernard accompagnata da alcune sue collaboratrici. Per l’occasione, era presente anche la dott.ssa Giuseppina, figlia dell’ex Governatore della Banca d’Italia a cui è dedicata la scuola. Nel corso dell’incontro, Giuseppe Amari ha illustrato il progetto formativo sulla cultura civica e costituzionale ideato e promosso dallae rivolto elettivamente, anche se non solo, ai ...

