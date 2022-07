Quasi amici. Ma Raisi, Putin e Erdogan sono davvero così alleati? (Di martedì 19 luglio 2022) Costruire un sistema globale alternativo a quello a guida statunitense. Questo sembra essere l’obiettivo dei leader di Iran, Russia e Turchia. Ma Ebrahim Raisi, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan sono davvero così compatti? Probabilmente no. Per dare vita a una proposta alternativa non basta essere autocrati, puntare a una revisione dello status quo internazionale, annunciare questo incontro nei giorni in cui il presidente statunitense Joe Biden è in Medio Oriente mettendo in guardia dalle minaccia cinese, iraniana e russa, e avere questioni aperte con gli Stati Uniti. Servono obiettivi comuni. E i tre riuniti a Teheran non sembrano averli. In cima all’agenda degli incontri in Iran ci sono Siria, Ucraina e petrolio. Tutti hanno qualcosa da guadagnare. Ma anche molto ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) Costruire un sistema globale alternativo a quello a guida statunitense. Questo sembra essere l’obiettivo dei leader di Iran, Russia e Turchia. Ma Ebrahim, Vladimire Recep Tayyipcompatti? Probabilmente no. Per dare vita a una proposta alternativa non basta essere autocrati, puntare a una revisione dello status quo internazionale, annunciare questo incontro nei giorni in cui il presidente statunitense Joe Biden è in Medio Oriente mettendo in guardia dalle minaccia cinese, iraniana e russa, e avere questioni aperte con gli Stati Uniti. Servono obiettivi comuni. E i tre riuniti a Teheran non sembrano averli. In cima all’agenda degli incontri in Iran ciSiria, Ucraina e petrolio. Tutti hanno qualcosa da guadagnare. Ma anche molto ...

