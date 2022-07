Quarantena: nuove regole in arrivo. Arresto per chi non usa la mascherina (Di martedì 19 luglio 2022) Mentre l’Italia intera sta facendo i conti con il picco dei contagi della nuova ondata di Covid guidata dalla variante Omicron, le Regioni e il ministero della Salute stanno già preparando il nuovo piano per la Quarantena. Per l’autunno 2022, quindi, si prevedono nuove misure contenitive che riguardano l’isolamento, i tamponi, gli asintomatici e l’uso delle mascherine. Nel documento presentato nelle prime settimane di luglio dalle Regioni al ministro Roberto Speranza, come si legge su La Stampa, si anticipano le linee guida per la gestione della Quarantena che, tra le altre cose, vedrà accorciarsi l’isolamento e la possibilità di uscire di casa anche con un solo test negativo. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà con le nuove regole: La durata massima della Quarantena passa dai 21 ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 luglio 2022) Mentre l’Italia intera sta facendo i conti con il picco dei contagi della nuova ondata di Covid guidata dalla variante Omicron, le Regioni e il ministero della Salute stanno già preparando il nuovo piano per la. Per l’autunno 2022, quindi, si prevedonomisure contenitive che riguardano l’isolamento, i tamponi, gli asintomatici e l’uso delle mascherine. Nel documento presentato nelle prime settimane di luglio dalle Regioni al ministro Roberto Speranza, come si legge su La Stampa, si anticipano le linee guida per la gestione dellache, tra le altre cose, vedrà accorciarsi l’isolamento e la possibilità di uscire di casa anche con un solo test negativo. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà con le: La durata massima dellapassa dai 21 ...

