Quanto fa 10-10×10+10?

(Di martedì 19 luglio 2022)fa 10-10x10+10?Siete in grado di dircifa 10-10x10+10? Come vedete, in questa breve espressione non troviamo numeri decimali, frazioni, elevamenti a potenze o cifre grandissime, dunque a prima vista non sembra così proibitiva, giusto?La soluzioneConsiderando che prima si svolgono le moltiplicazioni 10x10 è uguale a 100, dunque diventa : 10–100+10-90+10=-80La risposta è -80