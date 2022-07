Quanti sono gli italiani che non vorrebbero le elezioni anticipate (Di martedì 19 luglio 2022) Il dato spurio mostra un risultato piuttosto chiaro: due italiani su tre (espressione di mille interviste) non vogliono che in Parlamento si consumi la fine del governo guidato da Mario Draghi. Ma i sondaggi sulla possibilità di elezioni anticipate hanno anche altre sfaccettature che vanno al di là della sintesi raccontata da questi numeri. Sta di fatto che, alla vigilia del voto di fiducia – alla Camera e al Senato – nei confronti dell’ex governatore della Banca Centrale Europea, appare evidente un indirizzo da parte dello spettro elettorale italiano. Sondaggi elezioni anticipate, 2 italiani su 3 non le vogliono I dati raccolti da Euromedia Reserach e pubblicati oggi sul quotidiano La Stampa, parlano chiaro: il 36.9% degli italiani intervistati vorrebbe un governo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il dato spurio mostra un risultato piuttosto chiaro: duesu tre (espressione di mille interviste) non vogliono che in Parlamento si consumi la fine del governo guidato da Mario Draghi. Ma i sondaggi sulla possibilità dihanno anche altre sfaccettature che vanno al di là della sintesi raccontata da questi numeri. Sta di fatto che, alla vigilia del voto di fiducia – alla Camera e al Senato – nei confronti dell’ex governatore della Banca Centrale Europea, appare evidente un indirizzo da parte dello spettro elettorale italiano. Sondaggi, 2su 3 non le vogliono I dati raccolti da Euromedia Reserach e pubblicati oggi sul quotidiano La Stampa, parlano chiaro: il 36.9% degliintervistati vorrebbe un governo ...

