Quanta Italia all’airshow di Farnborough. E Johnson visita Leonardo (Di martedì 19 luglio 2022) I principali attori dell’industria aeronautica e spaziale si sono riuniti nel Regno Unito, per il più importante evento del comparto a livello globale, il Farnborough international airshow 2022, che si tiene dal 18 al 22 luglio e riunisce l’industria, la politica e il mondo accademico per capire come affrontare in sinergia le sfide future del settore. Molte le realtà Italiane della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza presenti al salone, pronte ad ampliare le loro collaborazioni e a presentare le loro principali novità. Tra queste, per esempio, il velivolo AW149 di Leonardo, mostrato al primo ministro britannico uscente, Boris Johnson, nel corso della sua visita al padiglione di Leonardo. Leonardo a Farnborough Dopo quattro anni dall’ultima volta, ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) I principali attori dell’industria aeronautica e spaziale si sono riuniti nel Regno Unito, per il più importante evento del comparto a livello globale, ilinternational airshow 2022, che si tiene dal 18 al 22 luglio e riunisce l’industria, la politica e il mondo accademico per capire come affrontare in sinergia le sfide future del settore. Molte le realtàne della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza presenti al salone, pronte ad ampliare le loro collaborazioni e a presentare le loro principali novità. Tra queste, per esempio, il velivolo AW149 di, mostrato al primo ministro britannico uscente, Boris, nel corso della suaal padiglione diDopo quattro anni dall’ultima volta, ...

Pubblicità

LuciaVidaldePu1 : RT @adeoli1011: Massì, provate a chiedere a un turista catalano in giro per Roma quanta serenità gli deve dare vedere la Guardia Civil anc… - donatotesta : Quanta tristezza! Peccato davvero per la nostra #Italia. #Borsellino #coraggio #stragediviadamelio #mafia - stestereste : @raffaellapaita @ItaliaViva Almeno evita le foto, sta tristezza delle 4 persone presenti è inguardabile.... Anzi no… - tiber_h : Quanta Merda Renzi è i suoi. Andate a fanculo tutti quelli che sono scesi spontaneamente per strada manifestare la… - Teresatherry0 : @Dissidente62 ...e che Buon Giorno sia. Sempre col sorriso, se si riesce..... Ma quanta tristezza fa quest'Italia, quanta?? -