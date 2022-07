Quando si lavora da precarie e si resta incinta, la paura di perdere il lavoro è ancora molta. A Empoli, però, è successo qualcosa di diverso (Di martedì 19 luglio 2022) Sono incinta e adesso con il lavoro come faccio? La paura e l’ansia di essere licenziate perché future madri sono ancora una realtà per molte donne, purtroppo. E nonostante le tutele legali a disposizione, non è sempre facile sentirsi protette. Anche perché spesso si lavora con contratti di collaborazione o a tempo determinato. lavoro e maternità: l’Italia non è ancora un Paese per mamme ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 luglio 2022) Sonoe adesso con ilcome faccio? Lae l’ansia di essere licenziate perché future madri sonouna realtà per molte donne, purtroppo. E nonostante le tutele legali a disposizione, non è sempre facile sentirsi protette. Anche perché spesso sicon contratti di collaborazione o a tempo determinato.e maternità: l’Italia non èun Paese per mamme ...

_Morik92_ : Qualche piccola curiosità su Kenan #Yildiz, il giovane talento che vestirà presto la maglia della #Juve: - Luci de… - SalvagnoTiziano : Quando si vuole un lavoratore esperto con almeno 5 anni di esperienza, non si tratta di cercare personale, ma di ru… - giusy6156 : @luky_s_world Ho così tanto rispetto per chi lavora in un supermercato che quando mi rivolgo a loro per una qualsia… - Antonel08266163 : @luky_s_world Quando si lavora non c è mai da vergognarsi...? - iezed : @1Marzia2 Ma non è normale, ma quando ti metti contro lo stato ne esci con le ossa rotta. Il problema serio, che ch… -