Putin vola a Teheran. Russia e Iran contro le sanzioni e la civiltà del dollaro (Di martedì 19 luglio 2022) Incontri con Raisi e Erdogan ufficialmente si parla di Siria. Ma Mosca ha bisogno di alleati in Medio Oriente: a Teheran propone un partenariato strategico globale e l'appoggio per una ripresa dei colloqui sull'accordo sul nucleare; con Ankara discute la questione dei curdi siriani e un possibile accordo sul grano nell'ambito del "formato Astana" Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 luglio 2022) Incontri con Raisi e Erdogan ufficialmente si parla di Siria. Ma Mosca ha bisogno di alleati in Medio Oriente: apropone un partenariato strategico globale e l'appoggio per una ripresa dei colloqui sull'accordo sul nucleare; con Ankara discute la questione dei curdi siriani e un possibile accordo sul grano nell'ambito del "formato Astana"

Pubblicità

RassegnaZampa : #Guerra #Russia-#Ucraina, #Putin arrivato a #Teheran per il vertice tra Russia e #Turchia. Missili su #Odessa e… - AcademicLounge : Guerra #Russia -Ucraina, Putin arrivato a Teheran per il vertice tra Russia e Turchia. Missili su #Odessa e Nikopo… - conteadifoix : RT @contro_informa: Putin vola in Iran per dare forma al nuovo ordine mondiale - contro_informa : Putin vola in Iran per dare forma al nuovo ordine mondiale - FirenzePost : Sanzioni Ue. Putin: “difficoltà saranno superate” e vola a Teheran per decidere con Erdogan sull’export del grano -