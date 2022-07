Putin vola a Teheran Russia e Iran contro le sanzioni e la civiltà del dollaro

Pubblicità

Mycetinelove : RT @RehoEmanuele88: PUTIN VOLA IN IRAN PER DARE FORMA AL NUOVO ORDINE MONDIALE rottura totale con l’occidente; il crollo dell’ordine mondia… - Pholey_vn : RT @fattoquotidiano: Maxi accordo da 40 miliardi tra compagnie del petrolio russe e iraniane. E Putin vola a Teheran insieme a Erdogan http… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Maxi accordo da 40 miliardi tra compagnie del petrolio russe e iraniane. E Putin vola a Teheran insieme a Erdogan http… - fattoquotidiano : Maxi accordo da 40 miliardi tra compagnie del petrolio russe e iraniane. E Putin vola a Teheran insieme a Erdogan - TheItalianTimes : ?? LE DUE CRISI #Draghi torna dall’#Algeria e #Putin oggi vola a Teheran con #Erdogan. #Gazprom: possibile nuovo sto… -

Dopo le carte scoperte da Joe Biden, la delicata partita diplomatica in Medio Oriente prosegue e ora spetta a Vladimirgiocarsi le proprie. Il presidente russoa Teheran, per incontrare l'iraniano Ebrahim Raisi e il turco Recep Tayyip Erdogan, ufficialmente per discutere di Siria. Sebbene divisi nell'...... ' Appena tre giorni dopo la fine della visita del presidente statunitense Joe Biden in Israele e Arabia Saudita , il leader del Cremlino Vladimiroggia Teheran dove terrà il suo quinto ...Nel giorno in cui Vladimir Putin vola in Iran per un trilaterale con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, diventato ormai il grande mediatore tra Mosca e il blocco internazionale alleato con Kiev, ...I tre Paesi stanno lavorando insieme per cercare di frenare la violenza in Siria nonostante sostengano parti opposte nel conflitto. A Teheran, Putin ed Erdogan si incontreranno per discutere di un acc ...