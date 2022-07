Putin vince, l’Italia perde i mondiali (di nuovo). Ross sulla crisi (Di martedì 19 luglio 2022) Per farla breve, Alec Ross, stratega americano, consigliere per l’innovazione di Hillary Clinton e di Barack Obama durante la campagna per le presidenziali, prende in prestito una metafora calcistica. “Se il governo Draghi collassa domani, è come l’Italia che passa dal vincere gli Europei a perdere con la Macedonia del Nord e non andare ai mondiali”. La crisi politica italiana trattiene il fiato anche oltreoceano. Ne è convinto Ross, guru delle tecnologie digitali e attento osservatore dei palazzi romani, docente alla Columbia University. Il bilancio dello strappo grillino, che domani al Senato potrebbe segnare il capolinea del governo Draghi e gettare il Paese in una corsa affannata alle urne anticipate, è impietoso. “Giuseppe Conte ha segnato un autogol”, dice ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) Per farla breve, Alec, stratega americano, consigliere per l’innovazione di Hillary Clinton e di Barack Obama durante la campagna per le presidenziali, prende in prestito una metafora calcistica. “Se il governo Draghi collassa domani, è comeche passa dalre gli Europei are con la Macedonia del Nord e non andare ai”. Lapolitica italiana trattiene il fiato anche oltreoceano. Ne è convinto, guru delle tecnologie digitali e attento osservatore dei palazzi romani, docente alla Columbia University. Il bilancio dello strappo grillino, che domani al Senato potrebbe segnare il capolinea del governo Draghi e gettare il Paese in una corsa affannata alle urne anticipate, è impietoso. “Giuseppe Conte ha segnato un autogol”, dice ...

Pubblicità

attilasarti : RT @worldernest: @elevisconti Conte vince. Solo e abbandonato dal 90% dei suoi. Ripudiato pure da Putin perché inutile. Inaffidabile e inca… - salerno_vince : RT @HSkelsen: La guerra di Putin è una guerra mondiale anche perché è una guerra contro la transizione ecologica. Molti paesi devono rincor… - sandragnesa : @PoliticaPerJedi Quindi sia che Conte ottenga ciò che chiede, sia che non lo ottenga vince sempre lui? Come putin? - gianny0162 : Devono tenerci in stato emergenziale H24 365/365 , sennò vince #Putin. - essereminimal : Un altro 'esperto' ci spiega perché senza Draghi l'universo esploderà... Fanculo all'esperto, Draghi vattene! -