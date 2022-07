Puglia | istruzione | formazione e lavoro | 83 milioni di euro per sette nuovi avvisi Regione

Leggi su noinotizie

(Di martedì 19 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: “Si tratta – nei fatti – di uno straordinario piano strategico a sostegno della scuola, dellaprofessionale e delle politiche attive del. Un programma completo e ricco di misure, con beneficiari diversificati come enti diaccreditati, agenzie per il, enti locali, imprese, scuole e famiglie e con destinatari finali le persone in condizioni di fragilità occupazionale, donne, giovani, disoccupati e studenti. Si tratta di interventi complessivi per 83diper sostenere l’e laprofessionale, orientare e favorire l’occupazione: con le suddette misure di Agenda per il, insieme al ...