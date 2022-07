Prurito da morire | Scoperta la proteina che ci obbliga a grattarci

Leggi su curiosauro

(Di martedì 19 luglio 2022) Come nasce il? Come mai certi fenomeni riescono a scatenare sulla nostra pelle una fortissima sensazione di disagio e a farci venire la voglia di? Basta il contatto di un tessuto su una parte del corpo. O una mosca che si poggia sul dorso di una mano… Ma cosa avviene più in profondità? Alcuni ricercatori dello Scripps Research Institute, in California, hanno voluto studiare da più vicino il meccanismo alla base di questa dinamica. Hanno ipotizzato che ilpossa essere connesso all’azione di una… E, in effetti, hanno trovato qualcosa di molto interessante. Un vero e proprio interruttore. Ovvero una chiave che fa scattare la reazione. Si tratta di una, la Piezo1, che agisce come una fotocellula, ovvero un sensore. Appena attivata, invia un segnale al cervello ...