Protesta tassisti | Boccalini Taxiblu 02 4040 | “Il silenzio della politica spaventa | c’è bisogno di chiarezza”

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 luglio 2022) Come è ormai noto, da diverse settimane iitaliani continuano are contro il governo il quale, approvando il Dl Concorrenza, ha di fatto anche dato spazio all’Articolo 10 che, motivo, in qualche modo ‘liberizza’ le concessioni, creando così grossi problemi ad un sistema ormai regolamentato da anni, secondo precise esigenze professionali. Fra i più battaglieri, è venuto più volte nella Capitale per urlare il suo dissenso, Emilio, vice presidente di02.(il più grande Radiotaxi di Milano) il quale, ancora oggi ha tenuto a ricordare che “A distanza di una settimana dalle prime indiscrezioni sugli Uber files e a quattro giorni dalla pubblicazione sull’ Espresso di tutta la documentazione che riguarda questa inchiesta in ...