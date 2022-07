Pro Vita Famiglia contro cannabis in memoria di Borsellino (Di martedì 19 luglio 2022) Borsellino – Pro Vita Famiglia lancia affissioni contro legalizzazione cannabis in memoria del giudice – «Oggi onoriamo la memoria di Paolo Borsellino – si legge in un comunicato di Pro Vita Famiglia – ricordando la sua netta contrarietà alla legalizzazione di qualsiasi droga con una campagna di affissioni nazionali contro la legge che vorrebbe legalizzare la coltivazione di cannabis. «Questa legge aumenterebbe la droga in circolazione e con essa il consumo da parte dei minori, con danni psicofisici e sociali micidiali. «Secondo il Dipartimento per le Politiche Antidroga, 613.000 studenti hanno fatto uso di cannabis nel 2021. Di questi, 102.000 sono a rischio clinico ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022)– Prolancia affissionilegalizzazioneindel giudice – «Oggi onoriamo ladi Paolo– si legge in un comunicato di Pro– ricordando la sua netta contrarietà alla legalizzazione di qualsiasi droga con una campagna di affissioni nazionalila legge che vorrebbe legalizzare la coltivazione di. «Questa legge aumenterebbe la droga in circolazione e con essa il consumo da parte dei minori, con danni psicofisici e sociali micidiali. «Secondo il Dipartimento per le Politiche Antidroga, 613.000 studenti hanno fatto uso dinel 2021. Di questi, 102.000 sono a rischio clinico ...

