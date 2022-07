Prime Video Presents, la piattaforma streaming di Amazon annuncia nuove produzioni italiane (Di martedì 19 luglio 2022) Guardiamo insieme la programmazione futura di Amazon Prime Video e tutte le novità per quanto riguarda il nostro paese, sia in fatto di produzioni originali che di sport. Il Prime Video Presents Italia 2022 ci ha riservato parecchie sorprese, scopriamo insieme quali. Piccolo indizio: tante produzioni originali, tra cui uno speciale di Natale di LOL e una nuova serie dei Me Contro Te, e novità sulla prossima stagione della UEFA Champions League. Si è tenuto quest'oggi a Roma l'evento di presentazione del nuovo palinsesto della piattaforma streaming di Amazon - che ha visto, tra l'altro, la partecipazione di tante star, da Fedez a Frank Matano, da Anna Foglietta a Maccio Capatonda, e poi ancora Gianluca ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022) Guardiamo insieme la programmazione futura die tutte le novità per quanto riguarda il nostro paese, sia in fatto dioriginali che di sport. IlItalia 2022 ci ha riservato parecchie sorprese, scopriamo insieme quali. Piccolo indizio: tanteoriginali, tra cui uno speciale di Natale di LOL e una nuova serie dei Me Contro Te, e novità sulla prossima stagione della UEFA Champions League. Si è tenuto quest'oggi a Roma l'evento di presentazione del nuovo palinsesto delladi- che ha visto, tra l'altro, la partecipazione di tante star, da Fedez a Frank Matano, da Anna Foglietta a Maccio Capatonda, e poi ancora Gianluca ...

Pubblicità

SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - ANI : #WATCH Prime Minister Narendra Modi votes to elect new President, in Delhi #PresidentialElection - OfficialUSS1919 : ??Valencia: “Darò tutto per questa maglia e per raggiungere l’obiettivo” Queste le prime parole del nuovo attaccan… - sostenibile_2 : RT @Alessandroad05: ??BREAKIN NEWS?? Per l'annuncio di #Dybala si è optato per la realizzazione di un video di presentazione, Dan Friedkin ha… - GobboDorico : RT @CalcioFinanza: #Champions su #Amazon Prime Video: confermato #Piccinini, due novità nel team. Si parte con la finale di Supercoppa #UEF… -