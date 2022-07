Pride, non solo cortei. Ecco gli “Stati genderali” per cambiare dal basso politiche e cultura: “Da decenni non siamo interpellate” (Di martedì 19 luglio 2022) Di recente a Bologna c’è stata la manifestazione di Rivolta Pride: l’unica completamente auto organizzata da realtà non istituzionali e autofinanziata grazie a un lungo percorso antecedente di iniziative ed eventi, che ha visto la partecipazione di almeno 50mila persone. Rivolta Pride è una rete di attiviste e attivisti che si è costituita nel 2021, costruendo un’alleanza tra soggettività e soggetti politici diversi, a partire dal dibattitto parlamentare sul ddl Zan, dal suo affossamento e dalla campagna #moltopiùdizan, che ha sottolineato quanto un provvedimento non possa bastare per rispondere a problemi di violenza misogina, di omolesbobitransfobia, di razzismo, di abilismo, che sono strutturali e radicati nella società tutta. Ilfattoquotidiano.it ne ha parlato con il collettivo transfemminista queer Laboratorio Smaschieramenti, parte attiva del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Di recente a Bologna c’è stata la manifestazione di Rivolta: l’unica completamente auto organizzata da realtà non istituzionali e autofinanziata grazie a un lungo percorso antecedente di iniziative ed eventi, che ha visto la partecipazione di almeno 50mila persone. Rivoltaè una rete di attiviste e attivisti che si è costituita nel 2021, costruendo un’alleanza tra soggettività e soggetti politici diversi, a partire dal dibattitto parlamentare sul ddl Zan, dal suo affossamento e dalla campagna #moltopiùdizan, che ha sottolineato quanto un provvedimento non possa bastare per rispondere a problemi di violenza misogina, di omolesbobitransfobia, di razzismo, di abilismo, che sono strutturali e radicati nella società tutta. Ilfattoquotidiano.it ne ha parlato con il collettivo transfemminista queer Laboratorio Smaschieramenti, parte attiva del ...

