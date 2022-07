Premio per tesi di laurea “Laura Cipollone” del centro per le pari opportunità della Regione Umbria: le domande entro il 31 agosto (Di martedì 19 luglio 2022) Il centro per le pari opportunità della Regione Umbria bandisce ogni anno il Premio per tesi di laurea “Laura Cipollone”, al fine di contribuire alla sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delle pari opportunità tra donne e uomini, della cultura della differenza e degli studi di genere. Scade il prossimo 31 agosto il bando annuale relativo alle/ai laureate/i nell’Anno Accademico 2020/2021. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13. Nel sito del centro ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 19 luglio 2022) Ilper lebandisce ogni anno ilperdi”, al fine di contribuire alla sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delletra donne e uomini,culturadifferenza e degli studi di genere. Scade il prossimo 31il bando annuale relativo alle/aite/i nell’Anno Accademico 2020/2021. Ledovranno essere presentatele ore 13. Nel sito del...

