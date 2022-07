Premio Letterario Nazionale Varingez

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 19 luglio 2022) L’attualità del messaggio del Beato Giacomo da Bitetto la si coglie soprattutto nell’esercizio che egli fece in vita delle virtù, specialmente quelle teologali. L’esame della vita e delle virtù del Beato, la cui eroicità è riconosciuta da tutti, consegna esempi encomiabili di ardua e ininterrotta dedizione a Dio e al prossimo. Il 29 dicembre 1700, Papa Clemente XI confermò il culto ab immemorabili del Beato Giacomo Illirico da Bitetto. Sono stati necessari, però, ben tre secoli per poter procedere all’accertamento canonico delle virtù cristiane e al riconoscimento di un miracolo ottenuto per sua intercessione. Il , dal carattere semplice e divulgativo, ha la finalità di diffondere la conoscenza del Beato Giacomo, figura esemplare di santità quattrocentesca, la cui eco è ancora oggi diffusa e il cui culto è sempre crescente. Siamo certi che il concorsosarà ...