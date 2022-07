Premier, i club si auto-vietano gli sponsor da società di scommesse (Di martedì 19 luglio 2022) I club della Premier League potrebbero decidere di imporre un divieto volontario di sponsorizzazione delle magliette da parte di società di scommesse. A riportarlo è il Times che sottolinea come la proposta verrà discussa la prossima settimana in un’assemblea degli azionisti della massima serie inglese: è necessario il supporto di 14 delle 20 squadre del Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 luglio 2022) IdellaLeague potrebbero decidere di imporre un divieto volontario diizzazione delle magliette da parte didi. A riportarlo è il Times che sottolinea come la proposta verrà discussa la prossima settimana in un’assemblea degli azionisti della massima serie inglese: è necessario il supporto di 14 delle 20 squadre del Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Premier, i club si auto-vietano gli sponsor da società di scommesse: I club della Premier Leag… - CalcioFinanza : #PremierLeague, i club si auto-vietano gli sponsor da società di scommesse - missionaryshin : @FedeJuventina2 @Bresingar_ 50mln a salire, non a scendere. C’è l’asta con i club più importanti della premier, fig… - TomsFin : Poi leggo gli splendidi che prendono in giro i club spendaccioni della Premier - CarmeloFama1 : @KeviniJFC @8raode In Premier succede anche che uno incapace di difendere venga pagato 80 milioni ma un club come i… -