Preliminari Champions League 2022/2023: tutti i risultati di martedì 19 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) Serata di Preliminari di Champions League quella appena terminata. Si sono infatti disputate 7 gare di andata del secondo turno preliminare. Nella prima gara del giorno, il Dudelange si è imposto per 1-0 in casa del Pyunik, in Armenia, grazie al calcio di rigore trasformato da Hadji. In Azerbaigian invece, il Qarabag ha vinto per 3-2 contro lo Zurigo in un match entusiasmante. Doppio vantaggio di casa grazie a Malinowski e Wadji. Nel secondo tempo la riapre Kamberi ma non appena si riparte, arriva il tris firmato di nuovo da Wadji. Nel finale tiene vive le speranze svizzere il rigore di Kryezlu. Vittoria di misura per i lituani del Zalgiris Vilnius contro gli svedesi del Malmo. Decide la rete di Fabien Ourega ad inizio secondo tempo: 1-0. Pareggio per 1-1 nei minuti finali invece in Danimarca tra Midtjylland e AEK Larnaca, per gli ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Serata didiquella appena terminata. Si sono infatti disputate 7 gare di andata del secondo turno preliminare. Nella prima gara del giorno, il Dudelange si è imposto per 1-0 in casa del Pyunik, in Armenia, grazie al calcio di rigore trasformato da Hadji. In Azerbaigian invece, il Qarabag ha vinto per 3-2 contro lo Zurigo in un match entusiasmante. Doppio vantaggio di casa grazie a Malinowski e Wadji. Nel secondo tempo la riapre Kamberi ma non appena si riparte, arriva il tris firmato di nuovo da Wadji. Nel finale tiene vive le speranze svizzere il rigore di Kryezlu. Vittoria di misura per i lituani del Zalgiris Vilnius contro gli svedesi del Malmo. Decide la rete di Fabien Ourega ad inizio secondo tempo: 1-0. Pareggio per 1-1 nei minuti finali invece in Danimarca tra Midtjylland e AEK Larnaca, per gli ...

